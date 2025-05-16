Бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что ушла в отставку из-за давления администрации Трампа на жертву (Украину), а не на агрессора (Россию)

Бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк решила уйти в отставку со своей должности из-за несогласия с политикой президента США Дональда Трампа в отношении Киева и Москвы. Об этом она рассказала в колонке для издания Detroit Free Press.

Бринк была дипломатом почти 30 лет при пяти президентах США — и демократах, и республиканцах. В колонке она отметила, что уважает право лидера Соединенных Штатов определять внешнюю политику страны ― «с учетом должных сдержек и противовесов со стороны Конгресса». Роль американской дипломатической службы, по ее мнению, заключается в соблюдении этой политики.

«К сожалению, эта политика с самого начала администрации Трампа заключалась в давлении на жертву, Украину, а не на агрессора, Россию. Поэтому я больше не могла добросовестно проводить политику администрации и сочла своим долгом уйти в отставку», — написала Бринк.

Я не могу стоять в стороне, когда в страну вторгаются, демократию бомбят, а детей убивают безнаказанно. Я считаю, что единственный способ защитить интересы США — это отстаивать демократии и противостоять автократам. Мир любой ценой — это вовсе не мир, это умиротворение [агрессора]. И история не раз учила нас, что умиротворение не ведет к безопасности, защищенности или процветанию. Оно ведет к новым войнам и страданиям.

Дипломат назвала действия России в Украине «чистым злом», и предупредила: «то, как мы [США] справимся с этой войной, многое скажет как нашим друзьям, так и нашим врагам».

Бриджит Бринк была выдвинута президентом Джо Байденом на пост посла США в Украине 25 апреля 2022 года. 10 апреля 2025 года стало известно, что она уходит в отставку.

Корреспондент The Financial Times Кристофер Миллер называл причиной ухода Бринк с должности ее несогласие с политикой администрации Дональда Трампа, а также причины личного характера.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ США стали одним из основных союзников Украины. Трамп, который во второй раз стал президентом Соединенных Штатов в 2025 году, обозначил одной из своих главных целей прекращение войны в Украине.

О том, что США в ходе продолжающихся переговоров по завершению войны, оказывали на Украину больше давления, чем на Россию, говорил в том числе украинский президент Владимир Зеленский.