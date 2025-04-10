Посол США в Украине Бриджит Бринк уходит в отставку

Бриджит Бринк, занимавшая пост посла США в Украине, уходит в отставку по собственному желанию, сообщил «Суспильне» представитель Госдепартамента США.

Kaniuka Ruslan / Ukrinform / Future Publishing / Getty Images

«Она была послом в Украине три года — это долгое время в зоне боевых действий», — заявили украинскому изданию в Госдепартаменте.

По данным CBS News, Бринк собиралась покинуть пост вскоре после инаугурации Дональда Трампа, но тогда ее отставку не приняли.

Корреспондент FT Кристофер Миллер, в свою очередь, со ссылкой на источники сообщил, что причиной ухода Бринк с поста посла США в Украине стало ее несогласие с политикой администрации нового президента США, а также причины личного характера. Журналист отметил, что на Бринк последнее время оказывали давление как администрация Трампа, так и президент Украины Владимир Зеленский.

Бриджит Бринк была выдвинута президентом Джо Байденом на пост посла США в Украине 25 апреля 2022 года.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ США стали одним из основных союзников Украины.

Дональд Трамп, занявший пост президента США после Джо Байдена, обозначил одной из своих главных целей прекращение войны в Украине. При этом Трамп заявил, что Украина должна дать американским компаниям приоритетный доступ к своим природным ресурсам в обмен на предоставленную военную помощь.

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