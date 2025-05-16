Financial Times: Украина с начала войны потратила 770 миллионов долларов на покупки оружия, которое так и не было поставлено

Украина с начала войны потратила более 770 миллионов долларов на закупки оружия у частных поставщиков по всему миру, которое в итоге так и не было поставлено, пишет Financial Times.

По данным издания, в основном, это было вызвано хаосом в первые месяцы войны, когда в условиях нехватки боеприпасов были приостановлены обычные правила, по которым страна закупала оружие, и чиновникам было поручено искать его везде, где только возможно. «Это было очень похоже на ситуацию во время ковида, когда закупки масок вышли из-под контроля», — отмечает FT.

Боеприпасы и оружие заказывались у локальных поставщиков или через посредников с сомнительной репутацией, многие из которых после получения аванса не поставляли заказанное. Всего FT насчитала около 30 таких сделок стоимостью в несколько миллионов каждая. Сейчас власти Украины пытаются вернуть уже уплаченные авансы через суды.

В некоторых случаях эти закупки имели коррупционную составляющую. В Украине были уволены десятки чиновников, отвечавших за закупки, в отношении некоторых ведутся уголовные дела, пишет FT.

Годовой бюджет Украины на закупку вооружений составляет 6-8 миллиардов долларов.

Читайте также

Украина и Россия по всему миру ищут возможности для закупки боеприпасов — особенно советского образца. С начала полномасштабной войны цены на них выросли в несколько раз

Читайте также

Украина и Россия по всему миру ищут возможности для закупки боеприпасов — особенно советского образца. С начала полномасштабной войны цены на них выросли в несколько раз