Зеленский отправит на переговоры в Стамбул делегацию во главе с министром обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить на российско-украинские переговоры в Стамбул делегацию, которую возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров. Об этом рассказал президент Украины на пресс-конференции в Анкаре после переговоров с Реджепом Эрдоганом.

Он отметил низкий уровень российской делегации, однако заявил, что отправляет украинских чиновников на переговоры «из уважения к президентам Трампу и Эрдогану».

По словам Зеленского, так как президент РФ Владимир Путин не прилетел на переговоры, то ему, главе СБУ и начальнику Генштаба ВСУ в Стамбуле «делать нечего», передает «РБК-Украина».

Он добавил, что основная цель переговоров в Стамбуле — прекращение огня.

Незадолго до выступления Зеленского глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной в Стамбуле — к возможным «компромиссам» и их обсуждению. По его словам, делегация РФ сохраняет «рабочий настрой» перед переговорами.

Российская делегация прибыла в Стамбул утром 15 мая. Представители Украины во главе с Зеленским пока находятся в Анкаре.

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