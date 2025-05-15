WSJ: Украина намерена обсуждать с Россией только 30-дневное прекращение огня

Украинские чиновники намерены встретиться с российской делегацией в Турции только для того, чтобы обсудить, как осуществить и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня, предложенное администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на слова украинских чиновников.

Источник «Суспiльне» также сообщил, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле готова обсуждать вопрос 30-дневного прекращения огня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что смысл предстоящих переговоров — «устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу», пишет «Интерфакс».

Захарова сообщила, что российская делегация прибыла на переговоры в Стамбул и «готова к серьезной работе».

Россия и Украина собираются 15 мая встретиться в Стамбуле для переговоров по урегулированию войны. С предложением провести переговоры выступил президент РФ Владимир Путин. Это будут первые прямые переговоры двух стран с 2022 года.

Украина предлагала с 12 мая ввести 30-дневное прекращение огня, на чем ранее настаивали и власти США, но Россия не поддержала эту идею.

что происходит в Турции

Война Тысяча сто семьдесят седьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле. Путин не приехал. Онлайн «Медузы»

что происходит в Турции

Война Тысяча сто семьдесят седьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле. Путин не приехал. Онлайн «Медузы»