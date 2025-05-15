Великобритания и Германия вместе разработают оружие с дальностью более 2000 километров

Великобритания и Германия заявили, что будут совместно работать над созданием нового дальнобойного оружия с дальностью свыше двух тысяч километров, сообщается на сайте британского правительства 15 мая.

Проект основан на оборонном соглашении Великобритании и Германии, принятом в 2024 году. Новое оружие станет «одной из самых передовых систем, когда-либо разработанных Великобританией», заявили в британском правительстве.

Министр обороны Великобритании Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус объявят о новом проекте на встрече в Берлине.

Власти Великобритании не привели подробности о сроках и бюджете проекта.

Как писала в 2024 году газета The Times, Великобритания рассматривает возможность разработать ракеты с дальностью 3200 километров, способные уничтожить тактическое ядерное оружие, запущенное с территории России. По данным издания, Великобритания планировала работать над созданием оружия вместе с Германией.