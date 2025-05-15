В метро Москвы открыли скульптуру Сталина

Скульптуру Иосифа Сталина открыли в переходе станции метро «Таганская» в Москве, сообщил исследователь советской архитектуры Александр Зиновьев 15 мая. Он опубликовал снимок скульптуры.

Московский метрополитен сообщил 10 мая, что планирует восстановить на «Таганской» историческое панно, посвященное Победе в Великой Отечественной войне. Барельеф до 1966 года располагался в торце станции «Таганская» Кольцевой линии метро, но во время строительства пересадки на Таганско-Краснопресненскую линию скульптурное произведение утратили. В метрополитене говорили, что воссоздадут композицию по архивным фотографиям и документам, «в точности повторяя оригинал».

Как отметил Александр Зиновьев, в восстановленном варианте не стали воспроизводить материал и цвет панно, а также «не постарались сделать детали орнамента по периметру». «В целом, получился идеологический жест, где главным стало не восстановление исторического архитектурного облика», — считает Зиновьев.

В последние годы в России регулярно устанавливают памятники Иосифу Сталину. Так, в декабре 2024 года памятник Сталину открыли в Вологде на территории дома-музея «Вологодская ссылка», а в феврале 2023 года бюст Сталина появился у музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде