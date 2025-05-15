Российский суд объявил «экстремистской символикой» Лягушонка Пепе в радужном парике

Новгородский районный суд Новгородской области назначил местному жителю Георгию Резанкову административный штраф в размере 1500 рублей из-за изображения лягушонка Пепе по статье о «демонстрации экстремистской символики» (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Суд вынес такое решение еще 25 апреля. Внимание на постановление, опубликованное на сайте суда, обратила «Верстка» 15 мая.

Административный протокол в отношении Резанкова составили из-за двух картинок, которые житель Новосибирской области сохранил во «ВКонтакте» в 2020 году. Участковый, составивший протокол, отметил, что на изображениях присутствует «символ международного общественного движения ЛГБТ» — флаг, состоящий из шести цветов.

В одном случае, говорится в постановлении суда, изображена «антропоморфическая лягушка из комиксов, на голове которой надет шестицветный парик». Во втором случае речь шла об «исторической фотографии» Клары Цеткин и Розы Люксембург, на которой присутствует шестицветный флаг.

Георгий Резанков в ходе судебного заседания заявил, что лягушка в парике — это «мем про клоуна Пепе, [который] в последующем перерос в прозвище Хонклер, и стал своего рода философией и не имеет никакого отношения к ЛГБТ». Он отметил, что снимок Цеткин и Люксембург «также не свидетельствует о пропаганде ЛГБТ».

Резанков добавил, что сохранил изображения во «ВКонтакте», «когда ЛГБТ не было признано экстремистской организацией». Однако суд посчитал, что он совершил «длящееся» административное правонарушение — и был обязан привести свою страницу в ВК в соответствие с действующим законодательством.

Верховный суд России в ноябре 2023 года объявил «экстремистским» несуществующее «международное движение ЛГБТ».

Лягушонок Пепе — герой комикса Мэтта Фьюри «Boyʼs Club», созданного в 2005 году. Лягушонок стал мемом в 2008-м, когда стрип комикса появился на имиджборде 4chan.

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