Россия перед переговорами в Стамбуле запустила по Украине более чем 100 дронов

Жилые дома в Днепропетровской области Украины попали под удар российских дронов в ночь на 15 мая, сообщил начальник военной администрации региона Сергей Лысак. По его словам, повреждения получили около 10 частных домов, магазины и автомобили в Межевской общине Синельниковского района. Частично разрушен дом культуры.

В Ивано-Франковской области в результате атаки российских дронов возник пожар «на одном из объектов области», сообщили в ГСЧС Украины. Спасатели потушили возгорание, никто не пострадал. Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив при этом сообщил, что гражданская инфраструктура не повреждена.

В Сумской области, по данным властей, под удар беспилотников попала гражданская инфраструктура в селе в Сумской общине, возник пожар, раненых нет.

Об отражении атаки российских беспилотников также сообщили власти Киевской области и Луцка в Волынской области. По данным властей, никто не ранен.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские военные в ночь на 15 мая атаковали Украину, применив 110 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. По данным ВСУ, 62 дрона сбили, а 29 упали, не достигнув цели.

Россия и Украина собираются 15 мая провести первые с 2022 года прямые переговоры. Они пройдут в Стамбуле.

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