Россия готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной в Стамбуле — к возможным «компромиссам» и их обсуждению. Об этом, как сообщают российские информагентства, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, делегация РФ сохраняет «рабочий настрой» перед переговорами. Он добавил, что в состав делегации из Москвы вошли представители и руководящий состав всех заинтересованных ведомств.

От ответа на вопрос, когда начнутся переговоры, Мединский воздержался.

Российская делегация прибыла в Стамбул утром 15 мая. Представители Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским пока находятся в Анкаре. Там ранее состоялись переговоры президентов Украины и Турции.

Подробнее о происходящем — в онлайне «Медузы»

Война Тысяча сто семьдесят седьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле. Онлайн «Медузы»

Подробнее о происходящем — в онлайне «Медузы»

Война Тысяча сто семьдесят седьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле. Онлайн «Медузы»