Мединский заявил, что Россия готова к переговорам в Стамбуле — и к «компромиссам»
Источник: ТАСС
Россия готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной в Стамбуле — к возможным «компромиссам» и их обсуждению. Об этом, как сообщают российские информагентства, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
По его словам, делегация РФ сохраняет «рабочий настрой» перед переговорами. Он добавил, что в состав делегации из Москвы вошли представители и руководящий состав всех заинтересованных ведомств.
От ответа на вопрос, когда начнутся переговоры, Мединский воздержался.
Российская делегация прибыла в Стамбул утром 15 мая. Представители Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским пока находятся в Анкаре. Там ранее состоялись переговоры президентов Украины и Турции.