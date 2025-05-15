Bloomberg: США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа предложила властям РФ возобновить работу Совета Россия — НАТО, пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.
Это предложение, по данным собеседника агентства, пожелавшего сохранить анонимность, было недавно добавлено к американскому плану мирного урегулирования российско-украинской войны.
Этот план, в частности, предполагает признание российского контроля над Крымом и снятие американских санкций, наложенных на Россию из-за войны. Украина, согласно плану США, получит гарантии безопасности и возможность развивать свои вооруженные силы, напоминает Bloomberg.
Совет Россия — НАТО был создан в 2002 году. Его целью было заявлено развитие сотрудничества и координация военно-политических действий между РФ и государствами-членами НАТО. Работа совета приостанавливалась в 2008 году после войны в Южной Осетии, а также после аннексии Россией Крыма в 2014 году. Последнее на настоящий момент заседание Совета Россия — НАТО состоялось в январе 2022 года.
В 2008 — 2011 годах постоянным представителем России при НАТО был Дмитрий Рогозин. Сейчас Рогозин является сенатором от частично оккупированной Россией Запорожской области.