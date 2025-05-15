Администрация президента США Дональда Трампа предложила властям РФ возобновить работу Совета Россия — НАТО, пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Это предложение, по данным собеседника агентства, пожелавшего сохранить анонимность, было недавно добавлено к американскому плану мирного урегулирования российско-украинской войны.

Этот план, в частности, предполагает признание российского контроля над Крымом и снятие американских санкций, наложенных на Россию из-за войны. Украина, согласно плану США, получит гарантии безопасности и возможность развивать свои вооруженные силы, напоминает Bloomberg.

Совет Россия — НАТО был создан в 2002 году. Его целью было заявлено развитие сотрудничества и координация военно-политических действий между РФ и государствами-членами НАТО. Работа совета приостанавливалась в 2008 году после войны в Южной Осетии, а также после аннексии Россией Крыма в 2014 году. Последнее на настоящий момент заседание Совета Россия — НАТО состоялось в январе 2022 года.

В 2008 — 2011 годах постоянным представителем России при НАТО был Дмитрий Рогозин. Сейчас Рогозин является сенатором от частично оккупированной Россией Запорожской области.

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Мирный план США предусматривает, что Крым признают частью России. Еще недавно на Западе утверждали, что такого никогда не будет Вот что теперь об этом говорят Трамп, Зеленский и другие политики. Цепочка цитат

Что известно о мирном плане США

Мирный план США предусматривает, что Крым признают частью России. Еще недавно на Западе утверждали, что такого никогда не будет Вот что теперь об этом говорят Трамп, Зеленский и другие политики. Цепочка цитат