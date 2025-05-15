AFP: Зеленский примет решение об участии в переговорах с Россией после встречи с Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а после нее решит, принимать ли участие в украино-российских переговорах в Стамбуле, сообщает AFP.
Украинский правительственный источник рассказал агентству, что встреча Зеленского и Эрдогана пройдет 15 мая в Анкаре. Лишь после нее, подчеркнул собеседник AFP, президент Украины «примет решение о следующих шагах».
Встреча Зеленского и Эрдогана запланирована на 13:00, сообщили украинские СМИ.
Переговоры делегаций РФ и Украины в дворце Долмабахче, как ожидается, начнутся в Стамбуле в 14:00. Официально время начала переговоров не объявлено.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что готов встретиться лично с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин в Стамбул не поехал, делегацию РФ на переговорах возглавил Владимир Мединский.