AFP: Зеленский примет решение об участии в переговорах с Россией после встречи с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а после нее решит, принимать ли участие в украино-российских переговорах в Стамбуле, сообщает AFP.

Украинский правительственный источник рассказал агентству, что встреча Зеленского и Эрдогана пройдет 15 мая в Анкаре. Лишь после нее, подчеркнул собеседник AFP, президент Украины «примет решение о следующих шагах».

Встреча Зеленского и Эрдогана запланирована на 13:00, сообщили украинские СМИ.

Переговоры делегаций РФ и Украины в дворце Долмабахче, как ожидается, начнутся в Стамбуле в 14:00. Официально время начала переговоров не объявлено.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что готов встретиться лично с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин в Стамбул не поехал, делегацию РФ на переговорах возглавил Владимир Мединский.

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