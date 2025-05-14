Президент Украины Владимир Зеленский был готов отказаться от переговоров с Россией, которые, как ожидается пройдут в Турции 15 мая, но США и Европа убедили его не делать этого, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам двух дипломатов, знакомых с подготовкой к переговорам, к вечеру 13 мая Зеленский был разочарован развитием ситуации с потенциальными переговорами. Он заявил, что может не разрешить своей команде встретится с российской делегацией.

В свою очередь чиновники из США и Европы пытались убедить его, что крайне важно отправить на переговоры хотя бы делегацию высокопоставленных украинских чиновников. В частности, речь шла о главе Офиса президента Андрее Ермаке и министре иностранных дел Андрее Сибиге.

В ходе обсуждений, говорится в статье, американские и европейские официальные лица сталкивались с сопротивлением со стороны Зеленского. «Он вообще не видел смысла ехать», — сказал WP один из дипломатов.

Так, спецпосланник президента США Стив Уиткофф убеждал украинскую сторону, что участие в прямых переговорах с Россией выгодно для обеих сторон: если Украина приедет, а Россия — нет, то Москва пострадает от последствий; если обе стороны приедут, то смогут приблизиться к прекращению огня.

В Турции 15 мая, как ожидаются, состоятся прямые переговоры России и Украины. Владимир Зеленский говорил, что готов встретиться с Владимиром Путиным. Однако, судя по всему, президент РФ не поедет в Турцию. Поздно вечером 14 мая Путин подписал распоряжение, согласно которому, российскую делегацию возглавит его помощник Владимир Мединский.

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