«Вы не можете назначить цену на творчество, но, видимо, можете обложить его пошлиной». Роберт Де Ниро на открытии Канн раскритиковал «мещанина» Трампа

Голливудский актер Роберт Де Ниро на открытии Каннского кинофестиваля 13 мая выступил с критикой в адрес президента США Дональда Трампа, назвав его , сообщают Variety и Reuters.

81-летний Де Ниро получил почетную Золотую пальмовую ветвь. Во время награждения актер заявил, что Трамп «сократил финансирование и поддержку искусства, гуманитарных наук и образования». «А теперь он объявил о 100-процентной пошлине на фильмы, произведенные за пределами США. Вы не можете назначить цену на творчество, но, видимо, можете обложить его пошлиной», — сказал Де Ниро.

В своей речи актер призвал зрителей выступить против политики, проводимой Трампом:

Мы должны действовать сейчас. Без насилия, но с большой страстью и решимостью. Всем, кому небезразлична свобода, пора организовываться, протестовать, а когда будут выборы, конечно, голосовать.

Дональд Трамп заявил 5 мая, что собирается ввести пошлины в размере 100% на иностранные фильмы, чтобы поддержать американскую киноиндустрию. Затем Трамп сообщил, что окончательного решения по этому вопросу нет, а также сказал, что готов встретиться с представителями киноиндустрии.

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