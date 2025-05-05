Президент США объявил о планах ввести пошлины в 100% на иностранные фильмы

Президент США Дональд Трамп пообещал обложить пошлинами в 100% иностранные фильмы. Такая мера, по его мнению, поможет поддержать американскую киноиндустрию.

Другие страны, написал Трамп в своей соцсети Truth Social, делают все возможное, чтобы американские кинематографисты и киностудии работали за пределами страны, в то время как киноиндустрия США «умирает очень быстрой смертью». «Мы хотим, чтобы фильмы снова снимались в Америке», — заявил президент США.

Каким образом Трамп собирается обложить пошлинами фильмы — непонятно, отмечает CNN. Кинематографическая продукция не относится к товарам, на которые действуют ввозные пошлины, отмечает телеканал. Однако к сфере кинопроизводства могут быть применены налоговые льготы, например, за счет них, в числе прочего, Канада и Ирландия привлекают кинематографистов из разных стран мира, в том числе и из США.

Если тариф в 100% на иностранные фильмы все-таки будет введен, отмечает CNN, это станет первым случаем, когда торговая война, начатая Трампом, распространится на нетоварный импорт.

Дональд Трамп в начале апреля объявил о повышении тарифов на импорт в США для большинства стран мира. Позднее срок применения повышенных тарифов был отложен почти для всех стран, кроме Китая. По состоянию на начало мая, совокупные пошлины США на товары из Китая составляют 145%, а китайские пошлины на американские товары достигли 125%.

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