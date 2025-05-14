В США братьям Менендесам, осужденным за убийство родителей в 1989 году, снизили срок с пожизненного до 50 лет

Судья Лос-Анджелеса 13 мая смягчил приговор братьям Эрику и Лайлу Менендес, которые в 1996 году были осуждены на пожизненный срок за убийство своих родителей, совершенное в 1989 году.

Решением судьи срок сокращен с пожизненного заключения без права на условно-досрочное освобождение до 50 лет. Это, как пишет Associated Press, дает братьям право немедленно запросить условно-досрочное освобождение в соответствии с законом Калифорнии о несовершеннолетних правонарушителях, поскольку им обоим на момент совершения преступления было меньше 26 лет.

Слушания по вопросу об условно-досрочном освобождении проводятся государственным советом. На 13 июня у братьев уже назначено в совете слушание по ходатайству о помиловании, которое они подали губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, пишет Associated Press.

Лайл и Эрик Менендесы застрелили своих родителей, Хосе и Китти Менендес, в доме в городе Беверли-Хиллз 20 августа 1989 года. В марте 1990-го их задержали. Братья Менендес признались в убийстве и заявили, что многие годы подвергались насилию в семье и пошли на убийство в целях самообороны. В 1996 году их приговорили к пожизненному заключению.

Стриминговый сервис Netflix в сентябре выпустил второй сезон сериала Райана Мерфи и Иэна Бреннана «Монстры», рассказывающий историю Лайла и Эрика Менендесов. После выхода сериала адвокаты братьев подали в прокуратуру Лос-Анджелеса ходатайство об отмене их приговора.

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