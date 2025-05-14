РИА Новости: против журналистки Татьяны Фельгенгауэр возбудили дело о призывах к терроризму

В отношении журналистки и продюсера ютьюб-канала «Медиазоны» Татьяны Фельгенгауэр возбудили уголовное дело о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Других подробностей агентство не приводит. Официального подтверждения этой информации нет.

Сама Фельгенгауэр заявила, что узнала о возбуждении дела из новостей.

«Я ничего не знаю про это уголовное дело. Я не понимаю, откуда оно, что оно, за что оно <﻿…﻿> Я в изумлении. С другой стороны, это настолько стало обычной историей, когда для уехавших журналистов придумывают какой-то терроризм. Как было непонятно до этого, по какому принципу они выбирают, так и сейчас непонятно. Просто великий рандом», — сказала она.

Татьяна Фельгенгауэр покинула Россию в 2022 году. Минюст России объявил журналистку «иноагентом» 21 сентября 2022 года.

В сентябре 2024 года российские госагентства сообщали, что в отношении Фельгенгауэр возбуждено уголовное дело о нарушении порядка деятельности «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). В декабре Никулинский районный суд Москвы заочно арестовал журналистку, ее также объявили в розыск.