Журналистку Татьяну Фельгенгауэр заочно арестовали по делу о нарушении закона об «иноагентах»

Никулинский районный суд Москвы заочно арестовал креативного продюсера ютьюб-канала «Медиазоны» Татьяну Фельгенгауэр по делу о нарушении закона об «иностранных агентах» (часть 3 статьи 330.1 УК РФ). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на саму Фельгенгауэр.

В ходатайстве следствия говорится, что журналистка неоднократно привлекалась по протоколам об отсутствии маркировки «иностранного агента» в соцсетях (часть 4 статьи 19.34 КоАП).

В нем также отмечается, что «избрание более мягкой меры пресечения невозможно, поскольку [Фельгенгауэр] скрывается от следствия, в связи с чем имеются основания полагать, что в настоящее время [она] продолжает заниматься преступной деятельностью».

25 сентября ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что в отношении Фельгенгауэр возбуждено уголовное дело о нарушении порядка деятельности «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

В мае 2023 года Никулинский районный суд Москвы оштрафовал Фельгенгауэр на 30 тысяч рублей из-за отсутствия плашки «иностранного агента». РИА Новости писало, что журналистке назначили штраф по аналогичному протоколу еще один раз в 2023 году.

Татьяна Фельгенгауэр покинула Россию в 2022 году. Минюст России объявил журналистку «иноагентом» 21 сентября 2022 года.