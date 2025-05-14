Полпред президента заявил, что проект самолета малой авиации «Байкал» закроют. В Минпромторге ответили, что работа продолжается

Производство самолетов «Байкал» будет закрыто, поскольку работа «зашла в тупик», сообщил вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передает «Интерфакс».

По словам Трутнева, работа по разработке самолета малой авиации, которая велась в России, «зашла в тупик, то есть самолета „Байкал“ у нас не ожидается». «Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2», — сказал Трутнев в ходе заседания комитетов в Госдуме.

Он добавил, что «малой авиации, к сожалению, практически нет».

В Минпромторге однако заявили, что работа над созданием самолета продолжается «с учетом ранее полученных замечаний». «В рамках государственного контракта будут изготовлены новые и доработаны существующие опытные образцы двигателя ВК-800СМ, воздушного винта АВ-901 и самолета ЛМС-901 („Байкал“), проведены сертификационные работы, подготовлена документация с целью получения сертификатов типа, а также одобрений главного изменения по расширению области их применения», — говорится в заявлении, которое цитирует «Интерфакс».

Самолет «Байкал» должен заменить устаревшие Ан-2. Тендер на разработку «Байкала» в 2019 году выиграла компания «Байкал Инжиниринг» — «дочка» Уральского завода гражданской авиации. Поставки самолета должны были начаться в 2025 году. В сентябре 2024 года Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что «нам надо строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных нам объемах» и попросил ускорить разработку пассажирской версии самолета «Байкал».

Спустя неделю после ВЭФ Трутнев заявил, что после требования Путина ускорить разработку «самолет подешевел в два раза» — по его словам, стоимость снизилась с 455 миллионов рублей до «что-то около 260 миллионов». Кроме того, как сказал Трутнев, уменьшилась длина требуемой взлетно-посадочной полосы для «Байкала» — она стала в три раза короче. Он добавил, что самолет полетит в 2026 году «в той или другой версии».