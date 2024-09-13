Путин призвал ускорить разработку самолета «Байкал». Полпред президента через неделю: стоимость снизилась в два раза, взлетная полоса стала в три раза короче

Стоимость самолета «Байкал» снизилась почти в два раза после того, как Владимир Путин на Восточном экономическом форуме призвал ускорить его разработку, заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в интервью телеканалу «Россия-24».

«Надо им [представителям Минпромторга] отдать должное, со дня Восточного экономического форума прошло несколько дней — самолет подешевел в два раза. Поэтому поручения президента все-таки имеют магическое влияние на окружающий мир», — сказал Трутнев. По его словам, стоимость самолета снизилась с 455 миллионов рублей до «что-то около 260 миллионов», как сказали ему накануне представители министерства промышленности.

Кроме того, как сказал Трутнев, уменьшилась длина требуемой взлетно-посадочной полосы для «Байкала» — она стала в три раза короче. «Нам предъявляли 1050 метров. Я вообще не знал, что с этим делать, скажу честно. Потому что у нас полос по 1050 на Дальнем Востоке — 33. И все. А все остальные не подходят. Для всех остальных никакой „Байкал“ сесть не сможет. Вчера мне сказали: да нет, 350 метров. Как? Поэтому низкий поклон Владимиру Владимировичу Путину. Его волеизъявление творит чудеса», — добавил Трутнев.

По его словам, самолет полетит в 2026 году «в той или другой версии». «Сейчас очень важно добиться того, чтобы эта версия была именно той, которая нужна людям», — сказал Трутнев.

5 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Владимир Путин, указывая на важность развития местного авиасообщения на Дальнем Востоке, заявил, что «нам надо строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных нам объемах». В этой связи он попросил ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета «Байкал». «Нужно запустить его серийное производство уже в ближайшее время. При этом обращаю внимание: стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными», — добавил Путин.

После выступления Путина Трутнев предложил заменить подрядчика по разработке самолета. Глава Минпромторга Антон Алиханов, назначенный на эту должность в мае, ответил, что в таком случае срок создания самолета увеличится.

Самолет «Байкал» должен заменить устаревшие Ан-2. Тендер на разработку самолета в 2019 году выиграла компания «Байкал Инжиниринг» — «дочка» Уральского завода гражданской авиации. Поставки самолета должны были начаться в 2025 году, однако первый вице-премьер Денис Мантуров на ВЭФ сообщил, что они, вероятно, сдвинутся на 2026 год, потому что изначально проект подразумевал использование иностранных двигателя и винта, «теперь же можно рассчитывать только на российский двигатель».