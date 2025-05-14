Послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России

Послы Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России, сообщает 14 мая Agence France-Presse cо ссылкой на дипломатов.

Об одобрении санкций также сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. «Послы ЕС только что дали зеленый свет 17-му пакету санкций против России. Параллельно они также одобрили больше санкций против России за нарушения прав человека, гибридное вмешательство по всему миру и распространение химического оружия», — написал Йозвяк.

Bloomberg писал, что 17-й пакет санкций будет нацелен на теневой флот, состоящий из старых нефтяных танкеров, а также на тех, кто помогает Москве обходить ограничения в энергетическом секторе. По данным Financial Times, санкции затронут 149 нефтяных танкеров, около 60 физических и юридических лиц в России и Китае, а также компании из Вьетнама, Турции, Сербии, ОАЭ и Узбекистана, которые помогают Москве обходить ограничения. Ожидается, что официально санкции будут приняты на следующей неделе.

Накануне Bloomberg сообщал, что европейские лидеры призовут президента США Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести новые санкции против России, если Владимир Путин откажется от встречи с Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая или Москва не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня. По данным источника издания «Агентство», Путин в Стамбул не собирается. The Washington Post писала, что Россию в Стамбуле будут представлять глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.