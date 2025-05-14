Мэра Новочеркасска задержали по подозрению в получении взятки. Его предшественник получил срок по аналогичному обвинению
Сотрудники правоохранительных органов задержали главу города Новочеркасск Юрия Лысенко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство региональной политики Ростовской области.
Проводятся следственные действия, говорится в сообщении Отмечается, что правительство региона оказывает необходимое содействие правоохранительным органам.
По данным ТАСС, Лысенко задержали сотрудники ФСБ по подозрению в получении взятки (статья 290 УК). На подчиненного мэра завели уголовное дело о посредничестве во взяточничестве (статья 291.1).
По версии следствия, в 2024 году Лысенко при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг по строительству на этом участке жилого дома на общую сумму более восьми миллионов рублей, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
Взятка предназначалась за организацию строительства школы за счет средств из бюджета, а также включение этого объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области.
В свою очередь источник 161.ru заявил, что Лысенко «взяли с поличным» вечером 13 мая. Мэр, как утверждается, «вымогал взятку 20 миллионов».
Юрий Лысенко стал главой администрации Новочеркасска в 2020 году. Незадолго до этого его предшественника — Игоря Зюзина — арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2017 году, будучи мэром города Зверево Ростовской области, Зюзин вместе со своим заместителем получил 2,6 миллиона рублей от директора коммерческой фирмы. В 2023-м Зюзина приговорили к восьми годам колонии строгого режима.