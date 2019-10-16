Мэра Новочеркасска задержали за взятку на предыдущей работе

Глава администрации Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, в 2017 году, будучи мэром города Зверево Ростовской области, чиновник вместе со своим заместителем Альбиной Порошиной получил 2,6 миллиона рублей от директора коммерческой фирмы.

Порошина уже осуждена за это преступление (по данным DonDay, на восемь лет колонии общего режима), о причастности Зюзина стало известно сейчас из ее показаний, отметили в ведомстве.

Мера пресечения Зюзину пока не избрана.