«Коммерсант»: Лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не будет участвовать в российско-украинских переговорах, которые планируются 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщил «Коммерсант» без ссылки на источник.

Других подробностей газета не приводит.

Кто будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле, до сих пор не сообщалось.

На брифинге 14 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль пока не готов назвать состав российской делегации, так как Владимир Путин пока не давал соответствующих указаний.

«Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующее указание от президента. Пока такого указания не было. Я могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в заявлении 11 мая, в ночном заявлении 11 мая, все сохраняет свою актуальность. Действительно российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая в четверг, то есть завтра», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

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