ВСУ отказались от попыток сорвать проведение парада в честь Дня Победы в Москве по просьбе Китая, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Киев «получили сигналы» из Китая, что в Пекине поддерживают предлагаемое Украиной 30-дневное прекращение огня и что китайская сторона считает справедливым, чтобы в дни празднования 80-летия окончания Второй мировой войны «была безопасность в регионе, где будут находиться многие лидеры, включая Китай». Власти Украины с этим согласились.

«Украина снова подтвердила, что всегда делает то, что обещает. Несмотря на пропаганду русских, никаких ударов по их параду 9 мая не было», — заявил Зеленский.

Путин в конце апреля предложил Украине трехдневное перемирие с 8 по 10 мая включительно. Официально в Киеве отвергли его: Зеленский выразил уверенность, что президент России просто хочет «обеспечить тишину во время парада», и заявил, что вместо этого необходимо полноценное прекращение огня на 30 дней.

В дни, предшествовавшие параду, представители украинской власти, в том числе сам Зеленский, неоднократно намекали, что Украина может попытаться сорвать его проведение. 7 мая Москву атаковали украинские беспилотники, что привело к приостановке работы аэропортов и транспортному коллапсу, затронувшему сотни тысяч пассажиров.

После старта объявленного Путиным перемирия, как писали украинские СМИ, многие украинские подразделения получили приказ открывать огонь только в ответ на атаки россиян.

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