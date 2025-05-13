ЦАХАЛ сообщил, что нанес удар по командному центру ХАМАС под больницей в секторе Газа. Израильские СМИ утверждают, что целью был Мохаммед Синвар

Израильские военные нанесли точечный удар по террористам ХАМАС в командном пункте группировки, расположенном под Европейской больницей в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Военные обвинили ХАМАС в использовании мирных жителей, а также больниц сектора Газа для «террористической деятельности». В ЦАХАЛ заявили, что предприняли «многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению и гражданской инфраструктуре».

По данным источников израильских СМИ, в том числе The Times of Israel и Ynet, целью удара в Хан-Юнисе был один из лидеров ХАМАС Мохаммед Синвар. ЦАХАЛ эту информацию не комментировал.

Судьба Синвара неизвестна. Минздрав сектора Газа, подконтрольный ХАМАС, сообщил, что в результате израильского авиаудара по больнице в Хан-Юнисе погибли 16 человек и 70 получили ранения. Синвара в списке погибших нет. Власти Израиля гибель лидера ХАМАС в секторе Газа также не подтверждали.

Через несколько часов после первого обстрела палестинские СМИ сообщили о новых ударах в районе Европейской больницы в Хан-Юнисе, пишет The Times of Israel. В свою очередь в Ашкелоне, Сдероте и других населенных пунктах недалеко от границы с сектором Газа вечером 13 мая включились сирены воздушной тревоги.

Армия обороны Израиля сообщила о перехвате двух снарядов, выпущенных по израильским территориям из сектора Газа. Еще один снаряд упал на открытой местности. Информация о пострадавших не поступала.

Мохаммед Синвар — младший брат Яхьи Синвара, которого в Израиле считают главным организатором и идеологом нападения террористов ХАМАС 7 октября 2023 года. В августе 2024-го Яхья Синвар стал главой политбюро группировки после убийства предыдущего лидера Исмаила Хании в Тегеране. Сам Синвар-старший был убит в октябре 2024-го.

По информации The Wall Street Journal, после гибели Яхьи Синвара его преемником во главе организации в секторе Газа стал младший брат Мохаммед, который работал над восстановлением ХАМАС.

Кто такой Мохаммед Синвар

Новый лидер ХАМАС в секторе Газа пережил шесть покушений и почти 10 лет притворялся мертвым. А потом организовал нападение на Израиль 7 октября «Медуза» рассказывает, как Мохаммед Синвар пришел к власти — и нужен ли ему мир в Газе

Кто такой Мохаммед Синвар

Новый лидер ХАМАС в секторе Газа пережил шесть покушений и почти 10 лет притворялся мертвым. А потом организовал нападение на Израиль 7 октября «Медуза» рассказывает, как Мохаммед Синвар пришел к власти — и нужен ли ему мир в Газе