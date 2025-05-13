Путин поручил создать в Москве театр «современной патриотической драматургии»

Владимир Путин поручил создать в Москве театр, «ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности». Об этом говорится в поручениях президента РФ по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

Ответственными за выполнение поручения назначены мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Ольга Любимова и помощник президента Владимир Мединский. Срок его исполнения — до 30 ноября 2025 года.

С просьбой создать такой театр в Москве обращался к Путину писатель Захар Прилепин в марте. Он заявлял о необходимости «смычки» театра и современной литературы, в том числе «современной актуальной литературы, посвященной теме ». По мнению Прилепина, театр всегда в России был «местом непосредственной реакции на самые болезненные, самые злободневные темы».

«Сегодня у нас не все так просто, и театр львиную долю времени посвящает осмыслению прошлого. Мне хотелось бы <…>, чтобы у Российского союза писателей, у наших драматургов был один театр, где мы сможем ставить те пьесы, которые касаются сегодняшнего дня и которые пишут сегодня в живом режиме наши коллеги. У нас в Москве только 90 театров. Если бы у писателей был один свой театр, это, конечно же, существенно облегчило бы наши заботы», — говорил Прилепин.

По его словам, театр — это еще и «место встречи тех ребят из числа военнослужащих, которые имеют отношение к культуре, которые возвращаются [с войны в Украине]».

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