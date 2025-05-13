Подоляк: Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем, кроме Путина

Владимир Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем с российской стороны, кроме Владимира Путина, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show.

Нет, конечно, ну это же не формат, президент не может встречаться — тем более [если] Мединский, не совсем понятен статус будет <…>. Мы же понимаем конструкцию власти в России, и понятно, что даже люди с формальным статусом министров, или там Мишустин, например — вряд ли они уполномочены принимать те или иные решения. Принять решение о продолжении войны или остановке войны может только Путин — это несомненно, — сказал Подоляк, отвечая на вопрос, будет ли Зеленский в Стамбуле встречаться с кем-то кроме Путина.

По словам Подоляка, если в Стамбуле не будет «присутствия России на высшем уровне», это будет означать, что Москва не готова прекращать огонь, заканчивать войну и вести прямые переговоры. Если же Путин приедет в Стамбул, как сказал Подоляк, в украинские документы, запрещающие переговоры с российским президентом, «будут внесены юридические коррективы».

Подоляк добавил, что если Путин не приедет в Стамбул, возможна техническая встреча на более низком уровне, но ее смысл «не совсем понятен», поскольку «никаких существенных вопросов там не будет решаться».

В начале октября 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности переговоров с Владимиром Путиным. Российская сторона неоднократно называла этот запрет существенным препятствием для переговоров. Сам Путин говорил, что Россия готова к контактам с Украиной, но «действующий глава режима в Киеве, когда он еще был достаточно легитимным, издал декрет о запрете ведения переговоров». По его словам, при таком условии переговоры «будут, строго говоря, нелегитимными, а значит, что и результаты этих переговоров нужно будет объявить нелегитимными».

8 мая Дональд Трамп после разговора с Зеленским призвал Россию и Украину к 30-дневному безоговорочному прекращению огня. Вечером 11 мая Владимир Путин выступил с пресс-конференцией и предложил Украине возобновить прямые переговоры, «прерванные в 2022 году», в Стамбуле 15 мая. Зеленский ответил, что Украина ждет «полного и длительного» прекращения огня, начиная с 12 мая, а сам он готов встретиться с Путиным в Стамбуле лично. Требование прекратить огонь и только потом приступать к переговорам поддержали также европейские лидеры, приезжавшие в Киев 10 мая.

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