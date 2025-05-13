«Нам нужны Россия и Украина за одним столом». Спецпосланник Трампа заявил, что президент США «в ультимативной форме» потребовал провести прямые переговоры

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф рассказал в интервью Breitbart, что Дональд Трамп «в ультимативной форме» потребовал от России и Украины провести прямые переговоры.

Трамп, по словам Уиткоффа, дал понять, что если такие переговоры не начнутся, то США выйдут из процесса урегулирования. «Это не наша война. Мы не начинали войну, но хотим помочь положить ей конец», — сказал Уиткофф.

«Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что если не будет прямых переговоров, и если они не произойдут быстро, то он считает, что Соединенные Штаты должны отступить от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не участвовать [в попытках урегулирования]», — сказал спецпосланник Трампа.

«Нам нужны Россия и Украина за одним столом», — подчеркнул он.

По мнению спецпосланника Трампа, основными темами, которые Россия и Украина должны обсудить прямых переговорах — спорные территории, использование Запорожской АЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю.

Уиткофф также пояснил, что его неоднократные визиты в Россию обоснованы тем, что США должны поговорить со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить информацию из первых рук. По его словам, он не понимает логики некоторых людей, которые считают, что с президентом РФ Владимиром Путиным не надо разговаривать. «Не будет соглашения, если его не подпишет Путин», — подчеркнул он.

С февраля 2025 года Уиткофф трижды приезжал в Россию для встреч с Путиным — 11 февраля, 13 марта и 11 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине апреля говорил, что Уиткофф «принял для себя стратегию российской стороны». По мнению Зеленского, спецпосланник Трампа своими заявлениями о возможном включении украинских территорий в мирное соглашение между Россией и Украиной распространяет российские нарративы. «Считаю, что господин Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны. Считаю, что она очень опасна, потому что он — сознательно или бессознательно, я не знаю — распространяет российские нарративы», — сказал президент Украины.

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