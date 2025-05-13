Россию ждет «существенное усиление» санкций, если до конца недели не будет продвижения по мирным договоренностям в Украине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Мы согласны с тем, что если на этой неделе не будет реального прогресса, мы будем работать вместе на европейском уровне над существенным усилением санкций», — сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

По словам Мерца, новые ограничения могут затронуть энергетический сектор РФ и финансовый рынок.

Ранее Германия, как и другие европейские страны, угрожала России новыми санкциями, если Москва не согласится на перемирие с 12 мая. Днем в понедельник представитель правительства ФРГ заявлял, что «часики тикают» и что Россия должна прекратить огонь до конца дня, если хочет избежать санкций. В ответ в Кремле заявили, что с РФ «нельзя разговаривать языком ультиматумов».

Bloomberg писал, что в Европе, устанавливая дедлайн для объявления 30-дневного перемирия, рассчитывали, что это давление поддержит США. Однако после того, как президент Дональд Трамп поддержал предложение Владимира Путина о переговорах в Турции 15 мая, европейские лидеры решили подождать до этой даты.