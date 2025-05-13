Госсекретарь Марко Рубио приедет на переговоры в Турцию

Госсекретарь США Марко Рубио приедет в Турцию, где 15 мая, возможно, состоятся переговоры России и Украины, заявил президент Дональд Трамп.

Трамп отметил, что ожидает «довольно хороших» результатов по итогам этой встречи.

По словам Трампа, вместе с Рубио приедут и «другие официальные лица». Он не уточнил, кто это будет. Ранее агентство Reuters сообщало, что в Турцию прилетят спецпосланники президента Стивен Уиткофф и Кит Келлог.

Президент США не уточнил, поедет ли он в Турцию сам. Ранее Келлог говорил, что Трамп появится на переговорах, если туда приедет президент РФ Владимир Путин.

Кто будет на переговорах представлять Россию, пока неясно. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации будет опубликован, «как только президент посчитает нужным».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что приедет в Турцию 15 мая. В его офисе подчеркивали, что вести переговоры он будет только с Путиным.

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