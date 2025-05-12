Для сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца запросили шесть лет колонии

Прокурор Екатерина Фролова в ходе прений в Басманном районном суде Москвы попросила приговорить к шести годам колонии сопредседателя движения наблюдателей на выборах «Голос» Григория Мельконьянца. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Мельконьянца обвиняют в организации работы «нежелательной» неправительственной организации (часть 3 статьи 284.1 УК).

Уголовное дело против Мельконьянца связано с деятельностью Европейской сети организаций по наблюдению на выборах (ENEMO), в котором входил «Голос» и которую в сентябре 2021 года объявили «нежелательной» организацией в России. При этом ни движение «Голос», ни его предшественницу — ликвидированную после включения в реестр «иноагентов» ассоциацию «Голос» — российские власти «нежелательными» организациями никогда не объявляли. «Медиазона» отмечает, что когда ENEMO признали «нежелательной», ассоциации «Голос» уже не существовало, а одноименное общественное движение не состоит в ENEMO.

В ходе прений прокурор заявила, что движение «Голос» было создано «на базе» одноименной ассоциации, которая входила в объявленную впоследствии «нежелательной» ENEMO.

Григорий Мельконьянц находится под арестом с августа 2023 года.

«Голос» официально работал как ассоциация с 2000 года. В 2013 году Минюст РФ объявил организацию «иноагентом», после чего некоторые участники ассоциации — в том числе Мельконьянц — создали движение «Голос», которое также занималось наблюдением на выборах (ассоциация была официально ликвидирована позднее).

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