Бывший глава ГИБДД Ставрополья, живший в особняке с золотым унитазом, получил 20 лет колонии за взятки и создание ОПГ

Черкесский городской суд приговорил бывшего главу управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает РБК.

Сафонова признали виновным в создании преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК РФ), взяточничестве (части 5 и 6 статьи 290 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Помимо срока, его приговорили к штрафу в размере 100 миллионов рублей, лишили звания полковника полиции и запретили на 12 лет занимать должности в органах государственной власти.

Обвинение просило для полицейского 24 года колонии. Сафонов не признал вину и заявил о намерении обжаловать приговор.

Сафонов был задержан в июле 2021 года. После задержания в СМИ попали фотографии, сделанные в его особняке; особенно большое внимание привлекли к себе отделанные золотом унитаз и раковина. Помимо особняка, у Сафонова обнаружили еще более двадцати объектов недвижимости и шесть автомобилей.

По версии следствия, Сафонов в 2013 году создал преступную группу, которая вымогала у дальнобойщиков деньги за обеспечение беспрепятственного проезда по региону.