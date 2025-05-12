Бывшего командующего войсками РФ в Украине Сергея Суровикина обнаружили в Алжире. Он пропал из публичного поля после мятежа Пригожина

Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне «специальной военной операции» генерал армии Сергей Суровикин сейчас работает в Алжире. Об этом пишут провоенные телеграм-каналы.

Каналы обратили внимание на фотографии, выложенные в День Победы посольством России в Алжире — на них присутствует Суровикин.

Имя генерала в сообщении посольства не фигурирует, но он назван по должности — «руководитель группы российских военных специалистов».

Суровикин перестал появляться в публичном пространстве после мятежа Евгения Пригожина летом 2023 года. В СМИ появлялись слухи, что генерал мог знать о мятеже заранее — а после него был арестован. Официально это не подтверждалось.

Объединенной группировкой российских войск в Украине Суровикин командовал с октября 2022 по январь 2023 года. В частности, при нем российские военные отступили с западного берега Днепра, оставив Херсон. До августа 2023 года Суровикин оставался главой ВКС России.

В феврале 2025 года член комитета Думы по обороне Виктор Соболев говорил, что Суровикин «работает военным советником» в одной из стран Африки.

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