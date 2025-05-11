Умерла журналистка The Bell Ирина Панкратова

Журналистка издания The Bell Ирина Панкратова умерла в возрасте 38 лет. О смерти Панкратовой сообщила в фейсбуке основательница The Bell Елизавета Осетинская.

Сейчас трудно подобрать слова, чтобы говорить об Ире — она была и смелой, и талантливой, и боевой, и красивой. Несколько месяцев она отважно боролась с очень тяжелым заболеванием. Это ужасно несправедливо. Спасибо всем, кто помогал. Светлая память Ире и соболезнования родным.

Страница Ирины Панкратовой в Facebook

Панкратова, в числе прочего, работала в «Деловом Петербурге» и журнале РБК. В The Bell она пришла в 2019 году. Панкратова также выпускала совместные расследования с «Медузой».

Работы журналистки были отмечены несколькими премиями «Редколлегия».