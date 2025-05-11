Новый папа римский в первом обращении призвал к «справедливому и прочному миру» в Украине
Новый папа римский Лев XIV в первом обращении призвал к «справедливому и прочному миру» в Украине и немедленному прекращению огня в секторе Газа.
Лев XIV, выступая с балкона перед собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане, заявил, что вновь обращается к великим мировым державам с призывом — «Никакой больше войны».
«Я ношу в своем сердце страдания возлюбленного украинского народа», — заявил папа римский, призвав к освобождению военнопленных и возвращению украинских детей к их семьям.
Лев XIV в своем обращении также сказал о войне в секторе Газа, призвав немедленно прекратить там боевые действия, предоставить гуманитарную помощь «измученному гражданскому населению» и «освободить всех заложников».
Кроме того, папа римский приветствовал соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном.
Послушать первое обращение нового понтифика, пишет Associated Press, на площадь пришли около 100 тысяч человек.
Новый папа римский был избран на конклаве 8 мая. 267-м папой в истории стал американец Роберт Прево. Он стал первым представителем США, возглавившим Римско-католическую церковь.