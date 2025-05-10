Посольство США в Киеве сообщило об угрозе «серьезной воздушной атаки» в ближайшие дни

Посольство США в Киеве вечером 9 мая сообщило, что получило информацию «о потенциально серьезной воздушной атаке», которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

«Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — заявили в посольстве.

В свою очередь украинские мониторинговые телеграм-каналы обратили внимание на уведомление Федерального авиационного управления США от 8 мая, из которого следует, что Россия 12-13 мая закроет небо над полигоном Капустин Яр в Астраханской области.

По данным СМИ, именно с этого полигона Россия запускала «Орешник».

С полуночи 8 мая действует одностороннее перемирие, которое объявил президент РФ Владимир Путин. Как заявляли в Кремле, российские военные прекратят огонь до полуночи 11 мая. Москва призывала Украину присоединиться к такому решению и обещала «последствия» в случае отказа сделать это. Официально Украина о поддержке краткосрочного перемирия не объявляла.

Минобороны России утверждает, что за время одностороннего перемирия ВСУ совершили 5026 нарушений режима прекращения огня. Главы украинских заявляли, что российские войска продолжают обстрелы. При этом вооруженные силы России и Украины не сообщали о ночных массированных атаках дронов.