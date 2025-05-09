Генштаб ВСУ и главы украинских регионов заявили, что российские войска продолжают обстрелы, несмотря на объявленное Путиным перемирие

Вооруженные силы России и Украины не сообщали о ночных массированных атаках дронов на вторую ночь перемирия, которое в одностороннем порядке объявил президент РФ в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Однако главы украинских регионов заявляют о продолжающихся обстрелах со стороны армии РФ.

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что российские военные атаковали беспилотниками и обстреляли из артиллерии Никополь, Покровскую, Красногригоревскую, Мировскую и Марганецкую общины. Ранение получил 83-летний местный житель, повреждены два частных дома.

В Харьковской области под российские обстрелы попали два населенных пункта. Шесть человек, в том числе 11-летний ребенок, получили ранения.

В Херсоне в результате атаки российского дрона ранен 60-летний местный житель, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Всего за сутки, по данным местной администрации, в области под артиллерийскими обстрелами и авиаударами РФ находились 17 населенных пунктов, повреждены четыре жилых дома, один человек погиб.

В Запорожской области за сутки войска РФ нанесли 220 ударов по восьми населенным пунктам. Как заявил глава военной администрации региона Иван Федоров, в результате обстрела Васильевской общины погибла местная жительница. Власти получили девять сообщений о разрушении и повреждении квартир, частных домов и нежилых помещений.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки зафиксированы 193 боевых столкновения, войска РФ нанесли один ракетный и 18 авиационных ударов по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, совершили около 4000 обстрелов и привлекли для поражения 2659 дронов-камикадзе.

Силы обороны Украины поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, пять артиллерийских средств, военный склад и четыре других важных объекта противника.

Читайте также

Война Тысяча сто семидесятый день. Началось объявленное Путиным одностороннее перемирие. Украина утверждает, что Россия его не соблюдает

Читайте также

Война Тысяча сто семидесятый день. Началось объявленное Путиным одностороннее перемирие. Украина утверждает, что Россия его не соблюдает