В Москве прошел военный парад в честь 9 мая

На Красной площади в Москве прошел военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его транслировали российские телеканалы.

На параде вместе с Владимиром Путиным присутствовали лидеры более 20 иностранных государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В 2025 году парад впервые принимал министр обороны РФ Андрей Белоусов. В параде участвовали более 11,5 тысяч военнослужащих Минобороны, ФСБ, МЧС, Росгвардии РФ. Среди них — более полутора тысяч участников войны в Украине. Кроме того, по Красной площади прошли парадные расчеты из 13 стран: Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Как сообщает Минобороны РФ, среди современной военной техники на параде на Красной площади впервые были показаны боевые разведывательные машины БРМ-1К, 152-мм артиллерийские системы «Гиацинт-К» и «Мальва», а также беспилотники «Орлан-10», «Орлан-30», Zala ,«Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань», которые Россия применяет на войне в Украине.

Также по площади прошли колонны с ракетными комплексами «Ярс» и «Искандер», реактивными системами залпового огня «Торнадо-С» и тяжелыми огнеметными системами ТОС—2 «Тосочка».

В небе на Красной площадью пролетели пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29.

Первоначально мы опубликовали эту новость, когда в Москве начался военный парад. Когда он завершился, мы обновили заметку.

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