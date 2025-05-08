В московских аэропортах к утру 8 мая задержались более 100 рейсов. Минтранс пообещал возвращение к штатному расписанию вечером

Московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский вернутся к штатному расписанию 8 мая к 18:00. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса России.

В Минтрансе заявили, что на утро 8 мая в столичных аэропортах задержан на вылет 51 рейс, на прилет — 43 рейса. Московская областная прокуратура в свою очередь сообщила, что к утру 8 мая в столичных аэропортах задержаны на вылет и прилет более 100 рейсов, большинство из которых — во Внуково.

«Сейчас аэропорты московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — работают штатно, принимают и отправляют рейсы», — говорится в публикации.

В свою очередь телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Baza пишут, что транспортный коллапс в столичных аэропортах, вызванный налетом беспилотников на Москву, продолжается. Некоторые пассажиры ждут вылета более 30 часов.

В частности, пассажиры рейса Москва — Чита «Уральских авиалиний» провели две ночи в Домодедово. Они должны были вылететь вечером 6 мая, но рейс перенесли сначала на два часа, а затем до утра. Однако вылететь 7 мая им также не удалось. В самолет их пустили только утром 8 мая. Аналогичная ситуация и в аэропорту Шереметьево. Там, в частности, пассажиры рейса в Анталью ожидали своего вылета более 21 часа.

РИА Новости со ссылкой на источник в туриндустрии сообщило, что Turkish Airlines 8 мая отменила все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города, в том числе в Москву.

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