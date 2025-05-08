«В 1933 году слишком многие молчали, отворачивались и бездействовали». Adidas, Volkswagen и Bosch заявили об ответственности за приход нацистов к власти

49 немецких компаний в предвверии 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе выпустили совместное письмо, в котором заявили об ответственности компаний Германии в укреплении власти национал-социалистов.

Заявление опубликовали немецкие газеты Die Zeit, Süddeutschen Zeitung и Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

В нем отмечается, что 8 мая необходимо «задать себе вопрос, как все это стало возможным».

«Приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы невозможен без провала тогдашних руководителей в политике, армии, судебной системе и экономике. Немецкие компании способствовали укреплению власти национал-социалистов. Думая о собственной выгоде, многие компании и их представители были вовлечены в эти процессы. Сегодня мы, как немецкие компании, берем на себя ответственность за то, чтобы память о преступлениях нацистской эпохи сохранялась», — говорится в заявлении.

Эти преступления «напоминают нам о том, как легко может быть разрушена демократия», отмечают немецкие компании.

«Вместе мы выступаем против ненависти, дискриминации и антисемитизма. <…> Демократия живет участием — и несогласием. Ей нужны принципы и мужество. В 1933 году и после этого слишком многие молчали, отворачивались и бездействовали. Из этого проистекает наша ответственность — за прошлое, за настоящее и за будущее», — считают авторы заявления.

Письмо подписали, в частности, исполнительные директор Adidas Бьорн Гульден, исполнительный директор Bayer Билл Андерсон, глава Bosch Штефан Хартунг, руководитель Deutsche Bahn Рихард Лутц, директор BMW Оливер Ципсе, директор DHL Тобиас Майер, глава Mercedes-Benz Ола Кэллениус, исполнительный директор Lufthansa Карстен Шпор, гендиректор Volkswagen Оливер Блюме и другие.

Die Zeit пишет, что инициаторами письма стали руководители немецких концернов Bayer, BASF, Evonik и Siemens после того, как в январе 2025 года посетили памятную церемонию, посвященную освобождению концлагеря Аушвиц-Биркенау.

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