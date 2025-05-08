CNN: в воздушном бою между Индией и Пакистаном участвовали 125 истребителей

Воздушный бой, который провели ВВС Индии и Пакистана в ночь на 7 мая, стал «одним из самых масштабных и продолжительных в новейшей истории авиации», сообщает CNN со ссылкой на заявление высокопоставленного источника в пакистанских службах безопасности.

По словам собеседника телеканала, в сражении, которое продолжалось более часа, в общей сложности участвовали 125 истребителей. Стороны обменивались ракетными ударами на расстоянии более 160 километров. Ни один из истребителей не покидал воздушного пространства своей страны. Индийским ВВС, утверждает источник, приходилось совершать по несколько заходов на цели.

Согласно заявлению пакистанских военных, по итогам воздушного боя Индия потеряла пять истребителей. Индийские власти эту информацию не подтверждали.

Вечером 6 мая Индия объявила о проведении военной операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы страны нанесли ракетные удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане и пакистанской части Кашмира. Военные Пакистана в ответ нанесли удары по пяти населенным пунктам Индии. По данным Исламабада, в результате индийских ударов по Пакистану погиб 31 человек. Власти Индии в свою очередь заявили, что в индийской части Кашмира от ударов Пакистана погибли 12 человек.

Военному конфликту предшествовал теракт, произошедший 22 апреля вблизи города Пахалгам в контролируемой Индией части штата Джамму и Кашмир. Тогда в результате нападения террористов погибли 26 туристов. Ответственность за теракт на себя взяла группировка «Фронт сопротивления», аффилированная с исламистской организацией «Лашкар-е-Тайба» из Пакистана.

Читайте также

Индия атаковала «террористическую инфраструктуру» в Пакистане. Исламабад ответил ударами по территории Индии. Главное

Читайте также

Индия атаковала «террористическую инфраструктуру» в Пакистане. Исламабад ответил ударами по территории Индии. Главное