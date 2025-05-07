Индия атаковала «террористическую инфраструктуру» в Пакистане. Исламабад ответил ударами по территории Индии. Главное
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Индия атаковала «террористическую инфраструктуру» в Пакистане
Вечером 6 мая Индия объявила о проведении военной операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы страны нанесли ракетные удары по «террористической инфраструктуре» в Пакистане, а также в пакистанской части Кашмира — спорного региона, который делят между собой Индия, Пакистан и Китай.
Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри назвал целью атаки «уничтожение террористической инфраструктуры». В Индии заявили, что армия нанесла «точечные удары» по девяти ключевым объектам террористической инфраструктуры, четыре из которых находятся в Пакистане, а еще пять — в пакистанской части Кашмира. Все девять целей были «успешно нейтрализованы», по сообщению индийской стороны.
В числе целей индийская The Economic Times перечисляет учебные центры, пусковые площадки, тренировочные лагеря и другие объекты, связанные, по мнению властей Индии, с различными террористическими группировками.
Утром 7 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди отложил поездку в Хорватию, Нидерланды и Норвегию, сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Официальные причины отмены не уточняются, сам Моди обострение конфликта и военную операцию Индии не комментировал.
Пакистан ответил ударами по территории Индии
В ответ на индийскую атаку военно-воздушные силы и армия Пакистана нанесли удары «как с воздуха, так и с земли» по территории Индии.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал нападение Индии «трусливым» и заявил, что его целями стали пять населенных пунктов. «Пакистан имеет полное право отреагировать решительно на этот акт войны, навязанный Индией, и решительный ответ уже дан», — написал Шариф.
В Пакистане утверждают, что военные «в целях самообороны» сбили несколько самолетов воздушных сил Индии — по разным данным, от трех до пяти. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что были сбиты три индийских самолета и один беспилотник. Пакистанское издание Geo TV пишет, что сбиты пять самолетов, включая три истребителя французского производства «Рафаль», а также по одному МиГ-29 и Су-30. Reuters со ссылкой на четыре источника в правительстве штата Джамму и Кашмир пишет, что на территории спорного региона потерпели крушение три истребителя. Индийская сторона потерю своих истребителей не подтверждала, а распространившиеся в соцсетях посты о пакистанской атаке на авиабазу Сринагар назвала фейком.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что это «не враждебные действия — мы просто защищаем свою территорию». «Мы говорили последние две недели, что никогда не предпримем ничего враждебного по отношению к Индии. Но если Индия нападет, мы ответим. Если Индия отступит, мы определенно свернемся», — сказал он.
По последним данным пакистанской армии, в результате атаки индийских войск погибли 26 мирных жителей, еще 46 получили ранения, пишет Reuters. Индийская полиция сообщает, что в результате пакистанского ответного обстрела Кашмира погибли 10 человек, 48 ранены.
Авиакомпании изменили маршруты полетов
Пакистан после индийских ударов закрыл свое воздушное пространство на 48 часов. Это привело к изменению маршрутов полетов ряда иностранных авиакомпаний — Vietnam Airlines, Korean Air, Thai Airways, China Airlines.
Самолету «Аэрофлота», летевшему на Пхукет рейсом SU284 из московского аэропорта Шереметьево в момент закрытия воздушного пространства Пакистана, пришлось развернуться над Ташкентом и возвращаться в Москву для замены экипажа и дозаправки. Еще один рейс, летевший из Москвы в Нью-Дели, сел в аэропорту Ташкента. В «Аэрофлоте» сообщили, что в связи с закрытием воздушного пространства Пакистана все рейсы из Москвы в Индию, Таиланд, на Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно «будут осуществляться по альтернативному маршруту в обход закрытой зоны». Это добавит 1–2 часа к длительности полетов, уточнили в авиакомпании.
В Белом доме заявили, что «внимательно следят» за ситуацией
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт между Индией и Пакистаном «скоро закончится». «Это очень досадно. Мы только что об этом узнали. Буквально когда входили в Овальный кабинет, я только услышал об этом. Похоже, люди предполагали, что нечто подобное может произойти, учитывая предыдущие события. Они [Индия и Пакистан] конфликтуют уже очень давно. Многие-многие десятилетия и даже столетия. Я надеюсь, что это скоро закончится», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «внимательно следит» за ситуацией между Индией и Пакистаном и надеется, что военный конфликт «быстро закончится». Он добавил, что Госдепартамент продолжит «взаимодействовать с руководством Индии и Пакистана в целях мирного урегулирования».
Конфликт в регионе обострился после нападения на туристов в Джамму и Кашмире
Индо-пакистанский конфликт из-за Кашмира — пограничного региона в Гималайских горах — длится с момента провозглашения независимости обеих стран в 1947 году. До сих пор случилось три крупные войны: в 1947–1949 годах, в 1965 году и в 1971 году — а также множество менее значительных столкновений.
22 апреля 2025 года вблизи города Пахалгам, расположенного в контролируемой Индией части штата Джамму и Кашмир, вооруженные люди открыли огонь по группе туристов, погибли 26 человек. При этом нападавшие спрашивали своих жертв о вероисповедании — и убивали тех, кто называл себя индуистом.
Ответственность за нападение на туристов взяла на себя военизированная группировка, называющая себя «Фронт сопротивления». Она аффилирована с исламистской организацией «Лашкар-е-Тайба» («Армия праведных»). Эта организация базируется на территории Пакистана и имеет давние связи с Межведомственной разведкой — главной пакистанской спецслужбой.
Индийские власти дали понять, что считают Пакистан по крайней мере отчасти виновным в теракте. Кризис развивался стремительно: Индия аннулировала визы, выданные гражданам Пакистана, и предписала им покинуть страну. Пакистан в ответ остановил всю торговлю с Индией и закрыл свое воздушное пространство для всех авиакомпаний, «принадлежащих или используемых Индией». Кроме того, Индия объявила, что в одностороннем порядке приостанавливает действие договора 1960 года о водах Инда — то есть по сути пригрозила Пакистану засухой: все его сельское хозяйство критически зависит от речной системы Инда, истоки которой находятся в Индии. Пакистан, в свою очередь, приостановил действие Симлского соглашения 1972 года, которое завершило последнюю крупную индо-пакистанскую войну.