Суд в США обязал разработчика шпионской программы Pegasus выплатить WhatsApp 170 миллионов долларов за взлом пользователей

Суд в США обязал израильскую компанию NSO Group, которая разработала шпионскую программу Pegasus, выплатить WhatsApp и его материнской компании Meta почти 170 миллионов долларов в качестве компенсации за использования уязвимости в мессенджере для взлома аккаунтов и мобильных устройств. Об этом сообщило Politico.

WhatsApp подал иск к NSO Group еще в октябре 2019 года. В нем говорилось, что в апреле-мае 2019 года NSO Group использовала уязвимость в WhatsApp для установки Pegasus на 1400 мобильных телефонов. В частности, шпионской программой были заражены устройства журналистов, правозащитников и дипломатов из Бахрейна, ОАЭ и Мексики.

В декабре 2024 года Окружной суд Калифорнии признал израильскую компанию виновной во взломе телефонов.

В сообщении Meta говорится, что компания будет добиваться судебного решения, запрещающего NSO Group когда-либо атаковать WhatsApp. Компания также передаст деньги, полученные от израильской компании, организациям, защищающим цифровые права.

NSO Group, комментируя решение суда, снова отвергала критику в отношении Pegasus, утверждая, что ее разработка «играют решающую роль в предотвращении серьезных преступлений, в том числе террористических, и используются уполномоченными государственными органами ответственно».

Pegasus — разработка компании NSO Group, которую основали выходцы из израильских спецслужб. Она утверждает, что продает Pegasus исключительно государственным клиентам по всему миру. По утверждению разработчиков, программа предназначена для слежки за террористами, но правительства по всему миру используют ее против независимых журналистов и оппозиционеров. Шпионская программа может дать полный доступ к содержимому телефонов, включая домашний адрес, расписание встреч, фотографии и даже переписку в зашифрованных мессенджерах.

В сентябре 2023 года стало известно, что неизвестные установили шпионскую программу Pegasus на телефон издателя «Медузы» Галины Тимченко.

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