Власти Москвы предупредили о возможных «ситуативных ограничениях» в метро 7 мая

В течение 7 мая на станциях московского метро могут ввести «ситуативные ограничения» по требованию полиции, сообщил Департамент транспорта Москвы.

В частности, с 5:30 до окончания перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку, а «Библиотека имени Ленина» — только на пересадку.

При этом на фоне временного ограничения движения в центре Москвы в Дептрансе посоветовали жителям города использовать для поездок по столице именно метро. «Так вы сэкономите время в пути», — говорится в сообщении.

В Москве 7 мая пройдет репетиция парада Победы, а 9 мая — непосредственно сам военный парад. В связи с этим в городе в оба дня будет действовать ряд ограничений.

7 мая движение транспорта закроют на улицах Тверской, Солянке, Петровке, на Таганской площади, Новинском бульваре, а также частично на Садовом кольце и на набережных. На участках перекрытий запретят парковку и частично закроют подземные пешеходные переходы.

Мобильные операторы предупредили, что работа мобильного интернета будет ограничена. Кроме того, в аэропорт Внуково с 8 по 12 мая перестанут пускать без авиабилета или посадочного талона.

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