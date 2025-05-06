В подмосковном Подольске в балконе жилого дома застрял предмет, похожий на фрагмент ракеты

В Подольске Московской области в обшивке балкона жилого дома застрял предмет, похожий на часть ракеты. Фотографии и видео застрявшего фрагмента опубликовали телеграм-каналы «Осторожно, новости», «ВЧК-ОГПУ» и «Типичный Подольск».

«Осторожно, новости» пишут, что специальные службы работают по адресу Ленинградская улица 13/20. Дом оцеплен, жителей эвакуировали. В «Дежурной» аптеке, которая находится на первом этаже пострадавшего дома, рассказали, что ее эвакуировали еще ночью.

Местные жители сообщили телеграм-каналу, что слышали два мощных взрыва над их районом во время атаки беспилотников в московском регионе в ночь на 6 мая. Фрагмент снаряда они заметили утром. Предполагается, что это — разгонный блок зенитного ракетно-пушечного комплекса, который сбивал украинские беспилотники.

В МЧС Подмосковья «Осторожно, новости» заявили, что в Подольске «никакие спасательные подразделения не привлекаются». Ведомство переадресовало все вопросы в Минобороны РФ.

Чиновники и ведомства о том, что в одном из домов Подольска нашли фрагмент ракеты, а также об эвакуации к моменту публикации новости не сообщали.

Украинские беспилотники в ночь на 6 мая атаковали несколько российских регионов, в том числе Москву. Мэр города Сергей Собянин в течение ночи пять раз сообщал об атаке дронов. Минобороны РФ отчиталось, что всего средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников над 11 регионами, в том числе сбили 19 дронов над Москвой и Подмосковьем.