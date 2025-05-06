Более 100 украинских беспилотников атаковали 11 российских регионов. В Москве обломки дрона упали у жилого дома на Каширском шоссе

Москву атаковали украинские беспилотники, обломки одного из них упали у жилых домов на Каширском шоссе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков серьезных повреждений и пострадавших нет. Телеграм-каналы «База» и «Осторожно, новости» опубликовали видео с места падения, судя по которому в районе дома 26 по Каширскому шоссе выбило стекла в местном магазине.

В течение ночи Собянин пять раз сообщал об атаке беспилотников. Минобороны России заявило, что за ночь средства ПВО уничтожили и перехватили105 украинских беспилотников над 11 областями, включая приграничные регионы, а также Самарскую, Липецкую, Пензенскую, Владимирскую и Калужскую область. Над московским регионом, по данным ведомства, было сбито 19 беспилотников.

Ночью вводились временные ограничения на работу всех четырех московских аэропортов (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский). Также были закрыты аэропорты в Калуге, Самаре, Иваново, Нижнем Новгороде, Ярославле, Саратове, Волгограде, Казани и Нижнекамске, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

9 мая в Москве пройдет парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В конце апреля Владимир Зеленский заявил, что в Кремле «переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают». Позже он также говорил, комментируя визиты лидеров других стран в Москву на парад, что Украина «не может нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации». «Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем», — сказал Зеленский.

Накануне в Москве проходила репетиция воздушной части парада, и пользователи жаловались на сбой в работе мобильных операторов. В Единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуация (РСЧС) заявили, что «в связи с необходимостью гарантировать безопасность проведения торжеств, посвященных Дню Победы, возможны временные ограничения доступа к интернет-ресурсам».