Правительство Великобритании на фоне угроз со стороны России собирается обновить секретный план 20-летней давности, который предусматривает действия в случае нападения и объявления войны, пишет The Telegraph.

План внутренней обороны определяет стратегию действий после удара по Великобритании со стороны враждебного иностранного государства. Он будет включать сценарии, в которых Великобритания подвергается удару ракет, ядерных боеголовок или кибератакам — как отмечает The Telegraph, киберугрозы учтены в подобном документе впервые.

Кроме этого, в плане, как ожидается, будут рассмотрены военные стратегии для железнодорожных и автомобильных сетей, судов, почтовой системы и телефонных линий. Также план предусматривает инструкции, касающиеся работы правительства в военное время, общественного вещания и убежищ для кабинета министров и королевской семьи.

Чиновники британского министерства обороны также призвали разработать собственную версию «Железного купола» — системы, которую Израиль использует для защиты от ракетных атак.

В апреле британские министры впервые официально назвали Россию угрозой национальной безопасности, напоминает The Telegraph. Они опасаются, что в случае нападения Великобритания не только будет уступать России и ее союзникам на поле боя, но также будет неподготовленной и плохо защищенной. Согласно оценке, опубликованной в январе, успешная атака «вероятно приведет к гибели гражданского населения», нанесет серьезный экономический ущерб и нарушит работу основных служб.

Высокопоставленный представитель британских военно-воздушных сил выражал мнение, что если бы Великобритания столкнулась с вторжением по сценарию как в Украине, российские ракеты в первую ночь прорвали бы британскую оборону и уничтожили бы объекты инфраструктуры.

План, как пишет The Telegraph, составлен по образцу секретного досье времен холодной войны с инструкциями о том, как правительство должно реагировать на ядерную атаку. В нем также содержались планы эвакуации премьер-министра и ключевых членов кабинета министров. Кроме того, он предполагал, что «Би-би-си» будет транслировать объявления о том, как укрыться от ракет, а ценные произведения искусства будут вывезены из Лондона в Шотландию. Нынешний документ, как отмечает The Telegraph, также секретный, и вряд ли будет обнародован в течение десятилетий — если вообще когда-либо будет.

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