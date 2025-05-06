Собянин: силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Российские системы ПВО сбили два беспилотника, которые летели на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил он.

Где именно упали дроны, Собянин не уточнил. По данным телеграм-канала Shot, один беспилотник уничтожили над Ногинском, второй — над Щелково.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Днем 6 мая Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропортах Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова и Ярославля. Временные ограничения также были введены в московском аэропорту Жуковский. В подмосковном городе Раменское объявили воздушную опасность.

Это вторая за стуки атака украинских беспилотников в московском регионе. В ночь на 6 мая, как сообщало Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников над 11 регионами, в том числе сбили 19 дронов над Москвой и Подмосковьем.