Росавиация после атак украинских дронов предупредила о задержках рейсов в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы возможны задержки в выполнении рейсов из-за того, что они временно не принимали самолеты, сообщил 6 мая представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, из-за ограничений по использованию воздушного пространства аэропорты в Центральной России временно закрывали, поэтому самолеты, выполнявшие рейсы в Москву, уходили на запасные аэродромы. «Из-за позднего прибытия воздушных судов в первоначальные аэропорты назначения возможны задержки в выполнении последующих рейсов», — сообщил Кореняко.

Днем 6 мая из-за атак украинских беспилотников временно закрывались московские аэропорты Жуковский, Внуково и Домодедово, а также аэропорты Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова и Ярославля.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», часть рейсов, направлявшихся в Москву, перенаправили в Саратов, Казань, а также в Нижний Новгород и Ульяновск. Аэропорт в Саратове принял десять самолетов, летевших в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. В одном случае пассажиров после посадки самолета в Саратове полтора часа не выпускали в аэропорт, пишет «Осторожно, новости».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что днем 6 мая силы ПВО сбили три украинских беспилотника, которые летели в направлении Москвы.